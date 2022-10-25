مصرع شخص وإصابة 9 آخرين في تصادم سيارتين على الطريق الإقليمي بالفيوم

لقى شخص مصرعه، وأصيب 9 آخرين بجروح وكسور وكدمات متفرقة، ظهر اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم وقع بين سيارتين على الطريق الإقليمي بنطاق محافظة الفيوم، اتجاه القاهرة، بسبب السرعة الزائدة، حيث اختلت عجلة القيادة في يدي كلا السائقين، وفقدا إحكام سيطرتهما عليها فاصطدما معًا، وسط صرخات مستقلي السيارتين.

وتوقفت حركة المرور على الطريق أمام المارة، فيما توقفت السيارات على جانب الطريق، وهرعت لمد يد العون لمصابي الحادث حتى وصول سيارات الإسعاف وقوات الشرطة.

بلاغ بحادث تصادم سيارتين

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من مأمور مركز شرطة طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم مروع بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص، على الطريق الإقليمي إتجاه القاهرة، ووجود متوفي وعدد من المصابين.

مصرع شخص وإصابة 9 آخرين

وانتقلت قوة من مركز شرطة طامية إلى مكان الحادث، وتبين مصرع شخص وإصابة 9 آخرين في الحادث، تراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة وخطيرة.

نقل الجثة والمصابين للمستشفى

ودفع مرفق الإسعاف بمحافظة الفيوم، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف جهات التحقيق، كما جرى نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

إزالة آثار الحادث وتسيير المرور

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.