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السيسي لـ«المصريين»: لازم تكون مصر كلها زي العاصمة الإدارية

كتب:

شريف سليمان
03:40 م | الثلاثاء 25 أكتوبر 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ مصر كلها يجب أن تكون مثل العاصمة الإدارية الجديدة، وأضاف مخاطبا المصريين: «يجب أن يكون هذا حلمكم، وألا نأكل أو نشرب أو ننام أو نرتاح قبل تحقيق هذا الحلم».

تحقيق المصلحة العليا للمصريين

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي 2022، أنّ الدولة كانت قادرة على إعطاء 1000 جنيه لكل أسرة تقع تحت المظلة الاجتماعية، لكن هذا القرار لن يفي بمستهدفات التنمية، لذا فضّلت الدولة استثماره لتغيير واقع مصر إلى الأفضل، لتحقيق المصلحة العليا لجميع المصريين.

وروى الرئيس السيسي، موقفا جمعه بشاب على الطريق الساحلي أثناء افتتاح مصانع الرمال السوداء، قائلا: «وجدت شابا بسيطا، يعمل في فتح الخرسانة بالمنشار الحدادي لإجراء فواصل، وحين سألته عن راتبه تصوّرت أنه يحصل على 120 جنيها يوميا، لكنّه أكد لي أنّه يحصل على 180 جنيها يوميا».

توفير فرص عمل

وأوضح الرئيس، أنّه يروي هذه الواقعة، لأنّه أكد من قبل أنّ المسار الذي تنتهجه الدولة منذ 7 سنوات، يتضمّن توفير فرص عمل كثيرة في كل مكان، لجذب الطبقات المتوسطة والمحدودة، متابعا: «مش أقل من 5 أو 6 ملايين مواطن يعملون على الأرض المصرية».

 

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