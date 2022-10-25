السيسي: تكلفة حفر القناة الجديدة كانت متوفرة لكن أشركنا المصريين ليتغلبوا على الإحباط

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، حين سُئل عن المبلغ الذي يمكن للهيئة دفعه لحفر القناة الجديدة، متابعا: «لم يكن هناك أي أموال، سألته كيف لمؤسسة عملاقة مثل الهيئة ألا يكون لديها ملاءة مالية تقدّر بـ300 أو 400 مليار جنيه مصري؟».

المؤتمر الاقتصادي 2022

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي 2022، أنّ الدولة أنجزت مشروع قناة السويس الجديدة، وتمّ سداد الأقساط بالكامل، لافتا إلى أنّ القناة الجديدة تكلّفت نحو 68 مليار جنيه، كان يمكن للدولة أن تدبّرهم، لكنها فضّلت إشراك المصريين لخلق حالة مصرية تشاركية، والتغلّب على حالة اليأس والإحباط التي عاشت فيها مصر من 2011 حتى إطلاق المشروع في أغسطس 2014.

قناة السويس الجديدة

وتابع الرئيس السيسي، أنّه بعد ظهور مشروع قناة السويس الجديدة إلى النور، تحدّث مع رئيس الهيئة، وأكد له أنّ الأموال الزائدة ليست ملكا له بل للهيئة، متابعا: «طالبته بإنشاء صندوق ووضع المبلغ المتبقي، والامتناع عن صرفه قبل قرار مباشر من الرئيس، والصندوق الآن به 80 مليار جنيه، وخلال 4 سنوات قد يكون به 200 أو 300 مليار جنيه».