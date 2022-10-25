دليل الأفلام الرومانسية في السينمات وأماكن عرضها

تعرض السينمات المصرية عدد من الأفلام المختلفة، بين الكوميدي والرومانسي والأكشن وغيرها، ويرغب قطاع كبير من المواطنين بمتابعة الأفلام المتاحة بدور العرض، وذلك رغبة منهم في دخول السينما التي تمثل متعة خاصة لهم، حتى مع تطور التكنولوجيا وإتاحة الأفلام على المنصات المختلفة بعد عرضها في السينمات بوقت قصير.

وتستعرض «الوطن» دليل الأفلام الرومانسية المتاحة في السينمات حاليًا، وأماكن عرضها كما يلي:

Don't Worry Darling

تدور أحداث الفيلم حول ربة منزل تعيش في الخمسينيات من القرن الماضي، وتركز الأحداث على حياتها الزوجية وذلك في إطار من الرومانسية والرعب حيث تحدث أحداث مروعة غير متوقعة.

أبطال الفيلم أوليفيا وايلد، فلورنس بيو، كريس باين، هاري ستايلز، جيما تشان، نيك كرول.

ويجر عرض الفيلم في سينمات بلازا، (أمريكانا بلازا)، سينما أركان، سينما جلاكسى المعادي، سينما كايرو فيستفال، سينما سي سينما أرابيلا.

Ticket to Paradise

تدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا والرومانسية، حول قصة زوجين منفصلين يقرران السفر إلى بالي واللحاق بابنتهما قبل الزواج وارتكاب الخطأ ذاته الذي قام به والديها قبل 25 عاما.

أبطال الفيلم جورج كلوني، جوليا روبرتس، بيلي لورد، لوكاس برافو، موران كين، سارة لاينش.

ويتم عرض الفيلم في سينمات بوينت 90، سينما أركان، سينما بلازا، (أمريكانا بلازا)، سينما جلاكسى المعادي، سينما صن سيتي، سينما الزمالك، سينما مدينتي، سينما كايرو فيستفال، سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب، سينما بندر المعادي، سينما سيتي ستارز، سينما سان ستيفانو مول، سينما سيني بلكس جرين بلازا، سينما فوكس سيتي سنتر ألماظة، سينما فوكس مول مصر.

بحبك

وتستمر السينمات في عرض الفيلم الرومانسي بحبك بطولة تامر حسني، تتناول الأحداث حياة رجل يدخل في قصتي حب دون قصد منه حيث أن حبيبته الأولى تظهر بعد أن يدخل في علاقة جديدة وتتوالى الأحداث في إطار رومانسي مشوق.

أبطال الفيلم تامر حسني، هنا الزاهد، حمدي الميرغني، هدى المفتي.

ويتم عرض الفيلم في سينمات سينما مترو القاهرة، سينما مترو الإسكندرية، سينما ريو، سينما صن مول، سينما مول حسان، سينما جلاكسى سينبلكس مول العرب، سينما كايرو مول، سينما كوزموس، سينما ماجدة، سينما سيتي مول، سينما سيتي ستارز، سينما جولف سيتي، سينما الحرية، سينما ليدو، سينما مروة.