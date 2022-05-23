محافظ قنا: لجنة عاجلة لتوفير احتياجات «عيادات التأمين الصحي»

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا للمرة الثانية خلال أسبوعين، جولة تفقدية بمجمع عيادات التأمين الصحي بمدينة نجع حمادي، وذلك للتأكد من تلبية احتياجات المواطنين التي طالبوا بها خلال زيارته السابقة، والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة حازم عمر نائب المحافظ، والدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة، والدكتور أشرف كمال مدير عام فرع التأمين الصحى لجنوب الصعيد، والعقيد حسام سعد نائب المستشار العسكرى للمحافظة، والمهندس أشرف عبدالرازق وكيل وزارة الزراعة، وأحمد السيد وكيل وزارة التموين، وعبداللاه خبير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

رصد احتياجات المواطنين

وقال محافظ قنا إنه خلال الزيارة الأولى تم رصد بعض الاحتياجات التي طالب بها المواطنون، وعلى الفور تم التواصل مع الدكتور أشرف كمال، وتم تكليفه بتشكيل لجنة للتفتيش على مجمع العيادات وحصر احتياجات المجمع والعمل على توفيرها في أسرع وقت، بما يضمن تقديم الخدمات للمنتفعين على الوجه الأمثل وتحقيق رضاهم.

وأضاف الداودي أن اللجنة قامت بعملها وأعدت تقرير شامل عن موقف مجمع العيادات، حيث أوضح التقرير أن إجمالي عدد المنتفعين المقيدين بلغ 263 ألف و105 منتفعين كبار سن وطلاب ومواليد جدد، وبلغ عدد الأطباء 31 طبيبا منهم 3 أطباء منتدبين من مديرية الصحة، و28 طبيب متعاقد بنظام الفترة، بالإضافة إلى طاقم التمريض ومعاوني الخدمة، مشيرا إلى أن التخصصات المتوفرة بمجمع العيادات تشمل «باطنة - جراحة - روماتيزم - صدر - جلدية - مسالك - أسنان - أطفال - نساء».

طمأنة المرضى بشأن مستوى الخدمة

وتفقد «الداودي» عددا من العيادات الطبية، وأطمئن من المرضى عن مستوى الخدمة المقدمة، موجها بضرورة إتباع معايير السلامة والصحة المهنية، وحسن معاملة المرضى من جانب الأطباء والممرضين وأفراد الأمن بالعيادات، مشددًا على ضرورة اجراء أعمال الصيانة الدورية للأجهزة الطبية لضمان استمرارية العمل بالكفاءة المطلوبة.

من ناحيته، قال الدكتور أشرف كمال مدير عام فرع جنوب الصعيد للتأمين الصحي، أنه بعد انتهاء اللجنة من حصر الاحتياجات تم مخاطبة الجهات المعنية بوزارة الصحة للعمل على توفير أطباء عن طريق التكليف أو الانتداب بالهيئة العامة للتأمين الصحي، كما تم التنسيق مع وكيل وزارة الصحة بقنا على توفير أطباء لسد العجز في التخصصات المطلوبة عن طريق الانتداب او التعاقد، بالإضافة إلى التنبيه على الأطباء المتعاقدين بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للحضور، والإعلان عن المواعيد في مكان ظاهر بالعيادة، حتى يتسنى للمنتفعين معرفتها بما يحقق سهولة تقديم الخدمة الطبية للمنتفع على مدار اليوم.

وأضاف كمال أنه تم تكليف عدد 3 ممرضات من خريجي معهد التمريض التابع لمستشفى التأمين الصحي للعمل بالعيادات بعد استيفاء العمل بالمستشفى، وتكليف اخصائي علاج طبيعي منتدب من فرع قنا للعمل بالمجمع يوميا، بالإضافة إلى فتح مركز خدمة عملاء بالمجمع للخطابات المميكنة وكذلك فتح مركز إصدار بطاقات، كما تم توفير عدد مناسب من مراوح الحائط طبقا للاحتياجات الفعلية لمجمع العيادات لتوفير التهوية المناسبة للمنتفعين، فضلا عن تخصص غرفة لتخزين النفايات الخطرة لحين نقلها، وعمل فحص لجميع الأجهزة الطبية وصيانة المعطل منها.