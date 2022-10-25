رئيس حزب «إرادة جيل»: السيسي مهتم بالاقتصاد وتشغيل المصانع والشباب

قال النائب تيسير مطر رئيس حزب «إرادة جيل»، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي الذي عقد على مدار 3 أيام متتالية في العاصمة الإدارية الجديدة، كانت «كلمة أبوية» بعيدا عن حديث من رئيس الجمهورية للمواطنين، «حسينا بروح الأب اللي بيخاف على أسرته وأهله، وتكلم بطلاقة بدون أي حواجز».

مطر: الرئيس أرسل عددا من الرسائل

وأضاف «مطر»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على قناة «DMC»، أن الرئيس السيسي، أرسل عددا من الرسائل خلال كلمته بالجلسة الختامية، كان أبرزها احترامه لحقوق الإنسان والشعب المصري، بخلاف رؤيته للمستقبل، خاصة أن الشق الاقتصادي ليس باليسير.

مطر: الرئيس مهتم بالاقتصاد وتشغيل المصانع والزراعة

وتابع: «الرئيس السيسي مهتم بالاقتصاد وتشغيل المصانع والزراعة والإسكان ومهتم كمان بالشباب، وكل الحجات دي من اهتمامته، وفوجئنا أنه بيعرف حجات بسيطة جدا عن الجميع، وكنا سعداء جدا بكلمته».

وأوضح أن الرئيس طالب القائمين على المؤتمر بإحضار الشباب في المؤتمرات الاقتصادية المقبلة، حتى يتحدثوا بحرية تامة في مثل تلك المؤتمرات، «الرئيس اتكلم بكل بساطة وهدوء، واتكلم بتلقائية شديدة وحب غير عادي للمشاركين، وأوصى الحكومة بأن تهتم بتوصيات المؤتمر الاقتصادي».