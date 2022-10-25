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القبض على سائق سيارة قام بحركات استعراضية على الطريق في المنصورة

كتب:

محمد سيف
09:51 م | الثلاثاء 25 أكتوبر 2022
ضبط متهم.. تعبيرية

ضبط متهم.. تعبيرية

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر «فيس بوك»، يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء قيادته سيارة ملاكي، وقيامه بحركات استعراضية على أحد الطرق في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وبالفحص واستخدام التقنيات الحديثة، أمكن تحديد قائد السيارة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه والسيارة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد اللهو.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد سيف

صحفي - حاصل على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.