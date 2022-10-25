محافظ الجيزة يتابع جهود شفط مياه الأمطار بالأحياء والشوارع

شهدت محافظة الجيزة، اليوم الثلاثاء، سقوط أمطار متفاوتة الشدة ما بين خفيفة إلى متوسطة وشديدة في بعض الأماكن بالمحافظة.

وسقطت كميات كبيرة من مياه الأمطار بمناطق فيصل والهرم والطريق الصحراوي والرماية والمتحف المصري الكبير، بالإضافة لأمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق البراجيل وإمبابة وبشتيل وصفط اللبن والبحر الأعظم والمهندسين وأوسيم والحوامدية وأطفيح.

شفط مياه الأمطار من شوارع الجيزة

وتابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جهود شفط مياه الأمطار، حيث دفعت محافظة الجيزة بفرق ومعدات الشفط التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة والتجميل والأحياء والمراكز للتعامل الفوري مع مياه الأمطار وسحبها، وذلك من خلال الفرق المنتشرة على كافة الطرق والمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري بمحافظة الجيزة.