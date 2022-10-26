تمكين المرأة أولوية.. ودعمها اقتصاديا يقوي دورها

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته في ختام المؤتمر الاقتصادى، بتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي للمرأة. وتزامنت دعوة الرئيس مع ما يجري تنفيذه عبر مساعٍ ومبادرات أطلقها المجلس القومى للمرأة، لدعم السيدات اقتصاديا بمختلف المحافظات، ومتابعة إنتاج وتسويق منتجاتهن من خلال المعارض المختلفة داخل مصر وخارجها، وتقديم العديد من الدورات التدريبية، لمساعدتهن على إقامة مشروعاتهن الخاصة، التي تسهم في زيادة دخل أسرهن، ولتمكين مزيد من السيدات اقتصاديا واجتماعيا.

وقالت مي محمود، مدير عام تنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة، إنّ التمكين الاقتصادي هو أساس التمكين الاجتماعي والسياسي، فالمرأة حينما تتمكن اقتصاديا، وتصبح قادرة على إدارة عمل يوفر عائدا لها ولأسرتها، تشارك بفاعلية في المجتمع ويكون لها دور إيجابي.

البرامج الحرفية تدعم تمكين النساء وتعزز دورهن

وأضافت أنّ المجلس يسعى لتمكين المرأة اقتصاديا، من خلال إقامة مجموعة من المشروعات تستهدف المرأة، خاصة المعيلة، عبر مركز تنمية مهارات المرأة ذاتيا، من أجل التوظيف الأمثل لقدراتها، ومشاركتها في نهضة المجتمع، وتهيئة البيئة المناسبة والمشجعة للسيدات الراغبات في الدخول لسوق العمل، وإعداد كوادر متميزة ذات مهارات موائمة لسوق العمل، وبناء شخصيات رائدة قادرة على خوض المنافسة، وتأهيل المرأة والشباب للدخول إلى سوق العمل، والاستفادة من مهاراتهم وتنميتها من خلال برامج التأهيل والتطوير، بالتعاون مع الشركاء والجهات المتخصصة، وربط مجالات التدريب بفرص التشغيل والموارد المتاحة لتحقيق أقصى استفادة، وخلق شبكة للتواصل وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، وتعظيم الاستفادة من الخبرات المكتسبة للمنظمات الحكومية وغير الحكومية والشركاء، وإيصال السيدات الراغبات في إقامة مشروعات صغيرة أو متوسطة بالجهات التى تقدم خدمات تنمية الأعمال.

وأشارت عضو المجلس القومي للمرأة، إلى أنّ المجلس أطلق مبادرة «المشغل» بمشروع التمكين الاقتصادي والتوعية للمرأة، والذى تم تنفيذه بفرع المجلس بمحافظة الجيزة، بتجهيز الفرع بالمعدات والماكينات اللازمة لتدريب المستفيدات على إقامة مشروعات حرفية صغيرة، وزود المجلس فرع الجيزة بالخامات والمعدات لتكميل المشغل، كما تم تجهيز وتأثيث 4 مشاغل بمحافظات المنيا والغربية وقنا بالمستلزمات والمعدات والماكينات اللازمة للتدريب الحرفي، مؤكدة أنّ العمل يستمر تباعا في تجهيز مشاغل بمقرات أخرى لفروع المجلس بالمحافظات، تحقيقا للاستمرارية.

وأوضحت «مي» أنّ المجلس يقدم برنامج الإرشاد السريع، وهو برنامج يعتمد على عقد جلسات إرشادية في مجال ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال دعوة الخبراء في كل مجال، بحيث يتم نقل الخبرات بطريقة تفاعلية مباشرة بين الخبير والسيدات والشابات صاحبات الأعمال، اللاتي يواجهن التحديات، إضافة إلى البرامج الحرفية التي تدعم دور النساء كحافظات ومشتغلات بالحرف التراثية، من جمع وتوثيق وتنمية التراث الشعبي للمرأة، سواء كان معنويا أو ماديا، للاستفادة من القيم الجمالية والأخلاقية التي تحملها هذه المأثورات من جانب، وإدخال البعد الاقتصادي من جانب آخر، من أجل إفادة المرأة من تسويق وترويج هذه المنتجات التراثية.