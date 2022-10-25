أمريكا تسعى لإرسال أنظمة «الهوك» الدفاعية إلى أوكرانيا

قال مسؤولون أمريكيون لرويترز، إن الولايات المتحدة تدرس إرسال أنظمة دفاع جوي قديمة من طراز هوك إلى أوكرانيا لمساعدتها في التصدي لهجمات الطائرات بدون طيار وصواريخ كروز.

وتمثل أنظمة الدفاع الجوي قصيرة المدى من طراز هوك ترقية لأنظمة صواريخ ستينجر وهي صواريخ جوية أصغر وأقصر مدى أرسلتها الولايات المتحدة في بداية الأزمة الأوكرانية.

إجراء استثنائي لإرسال المنظومات إلى أوكرانيا

وتنوي إدارة بايدن استخدام «قانون سلطة السحب الرئاسي» إرسال أنظمة هوك الدفاعية التي تعتمد على تكنولوجيا قديمة من حقبة فيتنام، لكن جرى تطويرها عدة مرات خلال السنوات الماضية قبل أن تخرج من الخدمة، بحسب ما ذكرت رويترز.

ويسمح قانون السحب الرئاسي للولايات المتحدة بنقل المعدات والأنظمة الدفاعية من مخزون الجيش الأمريكي بشكل أسرع من المعتاد في حالات الطوارئ دون الحاجة إلي انتظار موافقة الكونجرس.

أمريكا ترسل صواريخ نظام هوك إلى أوكرانيا

وأضاف مسؤول أمريكي لرويترز أن الولايات المتحدة سترسل على الأرجح صواريخ نظام هوك إلى أوكرانيا لأنه لم يتضح ما إذا كان هناك عدد كاف من قاذفات الصواريخ الأمريكية في حالة جيدة، حيث إن الولايات المتحدة قامت بتخزين هذه المنظومات منذ عقود.

وكان الأمين العام لحلف الناتو ذكر منذ عدة أيام قيام إسبانيا بإرسال أربع بطاريات صاروخية من أنظمة الدفاع الجوي من طراز هوك إلي أوكرانيا.

منظومة الهوك الدفاعية تستطيع التعامل مع اهداف حتي مدي 50 كم

وتعد منظومة «هوك» الدفاعية، منظومة دفاع جوي قصيرة المدى يتم توجيه صواريخها بالرادار وتستطيع التعامل مع الأهداف الجوية حتى مدايات تصل إلى45 - 50 كم، كما تمتلك رأسا حربيا يزن 54 كجم وتستطيع التحليق حتى ارتفاع 24 كم، بحسب مجلة «ميليتري ووتش» المتخصصة في الشؤون العسكرية.

يذكر أنه منذ إعلان روسيا إطلاق عمليتها الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، أرسلت الولايات المتحدة مساعدات عسكرية بقيمة 17.6 مليار دولار إلى كييف.