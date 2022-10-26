خبير: جذب السائحين الأوروبيين في ظل الأزمة الأوكرانية فرصة لتوفير العملة الصعبة

قال إيهاب عبد العال، نائب رئيس جمعية صندوق السياحة الثقافية، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة سابقا، إن طبيعة السياحة التي تعتمد على السفر وقت ارتفاع الأسعار قائمة منذ بضع سنوات، ويمكن استثمارها في الوقت الراهن لتوفير العملة الصعبة في ظل الضغط على الاحتياطات الأجنبية في البلاد.

تحريك عجلة الاقتصاد المصري

وأضاف عبدالعال، لـ«الوطن»، أن هذا النوع من السياحة يوفر الدخل السريع نظرا لطول إقامة السائح في مصر لفترة قد تمتد إلى شهرين أو ثلاثة، عكس الرحلات العادية التي تستغرق على الأكثر أسبوع وأحيانا تصل إلى 10 أيام.

نوع من السياحة موجود منذ سنوات

وتابع نائب رئيس جمعية صندوق السياحة الثقافية: «طبيعة السياحة موجودة في عدة دول أخرى ومصر تسعى لمحاكاة هذه الدول، لأن تكلفة المعيشة سرتفع الفترة المقبلة في أوروبا في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية، ومع حلول فصل الشتاء سترتفع تكلفة استخدام الطاقة بجانب الإعلان عن قطع الكهرباء في البلاد لساعات».

ضرورة توفير الأمن والسلع والخدمات للسائح

وأكمل: «الفئات المستهدفة من برنامج القدوم إلى مصر للمكوث شهر أو أكثر، هم من في سن المعاش أو من ليس لديهم عمل ثابت، حيث ينصحون بالسفر إلى الدول منخفضة التكلفة للبقاء فيها شهر أو شهر ونصف، وطبقت هذا الأمر دول آسيوية من قبل وحققت نجاحا، وفي مصر أرشح مدن الغردقة ودهب وشرم الشيخ أو مرسى علم واستبعد الأقصر».