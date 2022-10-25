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جثمان فريد الديب يواري الثرى في مقابر الأسرة بأكتوبر (صور)

كتب:

حسن سمير وحاتم عبد الباسط
05:40 م | الثلاثاء 25 أكتوبر 2022
جنازة فريد الديب

جنازة فريد الديب

شيع المئات جثمان المحامي الراحل فريد الديب إلى مثواه الأخير في مقابر الأسرة بأكتوبر، وخيم الحزن على أفراد أسرة الراحل وزملائه وتلاميذه في مهنة المحاماه، إذ حرص الكثيرون على وداع الديب إلى مثواه الأخير بداية من حضور صلاة الجنازة على جثمانه حتى دفنه بمقابر الأسرة في أكتوبر.

انتهاء مراسم دفن جثمان فريد الديب

وحرص الفنان تامر عبد المنعم على تشييع جثمان المحامي فريد الديب إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة في أكتوبر، وظل موجودًا حتى انتهاء مراسم الدفن، وكذلك الفنان عماد زيادة، في حين حرص جمال مبارك النجل الأكبر للرئيس الراحل حسنى مبارك على حضور صلاة الجناة على الراحل في مسجد السيدة زينب.

وفاة فريد الديب ظهر اليوم

وتوفي المحامي فريد الديب ظهر اليوم بعد رحلة معاناة مع مرض السرطان، عن عمر ناهز 79 عامًا، بعدما تدهورت صحته بسبب إصابته بمرض السرطان، بحسب ما أعلنته ابنته الإعلامية حنان الديب، عبر حسابها الشخصي على فيس بوك.

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بقلم حسن سمير وحاتم عبد الباسط