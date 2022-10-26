الجيش الأوكراني: 100 هجوم روسي على 40 بلدة خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أن القوات الروسية، أطلقت 5 صواريخ خلال 30 غارة جوية، وشنت أكثر من 100 هجوم بمنظومة إطلاق صواريخ متعددة، على أكثر من 40 بلدة في جميع أنحاء أوكرانيا أمس.

وذكرت الأركان الأوكرانية، في تحديثها الصباحي: «انتهاكًا لقواعد القانون الإنساني الدولي وقوانين الحرب وأعرافها، يواصل العدو قصف البنية التحتية الحيوية ومنازل السكان المدنيين»، وفقا لما ذكرت صحيفة «الجارديان البريطانية».

شكوى روسية بشأن مختبرات أوكرانيا البيولوجية

كانت روسيا، قد أرسلت شكوى إلى الأمم المتحدة، حول المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا، وطالبت مجددا، عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي، غدا الخميس، لدراسة مشروع القرار المقترح.