إعلان أسماء المشاركين في معرض مسابقة تراثي للتصوير الفوتوغرافي

انتهت لجنة تحكيم المسابقة من اختيار الأعمال المشاركة في معرض مسابقة تراثي للتصوير الفوتوغرافي في اجتماعهم بمقر الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بقلعة صلاح الدين، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المصرية، وبالتعاون مع منظمة العالم الاسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو» تحت رعاية أمين عام المنظمة الدكتور سالم بن محمد المالك، وجرى الإعلان عن أسماء المتسابقين الذين تم اختيار اعمالهم للمشاركة في معرض المسابقة.

تفاصيل التحكيم في مسابقة تراثي

وأوضحت إحصاءات المسابقة التي نتج عنها اختيار أسماء المشاركين في معرض المسابقة التالي:

القسم الأول: التراث المعماري والعمراني لمدينة القاهرة جاء عدد المتسابقين الذين جرى اختيار أعمالهم للمشاركة في المعرض 97 متسابقا، بإجمالي 120 عملاً.

القسم الثاني: التراث المعماري والعمراني لمدن دول العالم الإسلامي أعضاء منظمة الإيسيسكو، جاء عدد المتسابقين الذين جرى اختيار أعمالهم للاشتراك في المعرض 67 متسابقا باجمالي 115 عمل.

الإعلان عن الفائزين وتسليم الجوائز

وأوضح المهندس محمد أبو سعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري في بيان صحفي أنه سيتم الإعلان عن الفائزين وتسليم الجوائز وافتتاح المعرض للأعمال المشاركة مع حفل ختام الاحتفال بالقاهرة عاصمة للثقافة الإسلامية، الذي سيتم الاعلان عنه لاحقاً.

الجدير بالذكر أن مسابقة تراثي للتصوير الفوتوغرافي يتم تنظيمها هذا العام بالتعاون بين وزارة الثقافة ممثلة في الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ومنظمة العالم الاسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو» في إطار الاحتفال بالقاهرة عاصمة للثقافة في دول العالم الاسلامي 2022.

أسماء المشاركين في معرض المسابقة من هنا.