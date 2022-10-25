مستشار البنك الدولي السابق: الاقتصاد المصري بالمرتبة الثالثة عربيا

قال الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق، إن إقامة مؤتمر اقتصادي للحوار حول التخطيط الاقتصادي أمر مهم وضروري ولا غنى عنه، مؤكدًا على ضرورة وجود مراجعات للخطط والمؤشرات الاقتصادية، وهو أمر متعارف عليه تقوم به الدول ويقوم به الأفراد العاديون في حياتهم العادية، لوضع ترتيب للأولويات في ضوء الموارد المتاحة.

الناتج القومي لمصر يبلغ 450 مليار دولار

وأضاف صالح، في حوار على فضائية «النيل للأخبار»، أن التخطيط الاقتصادي لوضع الخطط الاقتصادية يتضمن التفكير وإعادة التفكير في الوضع الراهن وما نستهدف الوصول إليه، مشيرًا إلى أن الناتج القومي لمصر يبلغ 450 مليار دولار وهو رقم كبير، منوهًا بإشارة البنك الدولي إلى ترشح مصر للحصول على المرتبة الثانية على مستوى الدول العربي لولا صعود دولة الإمارات المتحدة لتحتل هذا المركز، كون الإمارات دولة بترولية وكذلك دولة السعودية التي تحتل المرتبة الأولى باقتصاد يقدر بحوالي من 700 مليار دولار إلى 800 مليار دولار، أما مصر فتحتل المرتبة الثالثة رغم كونها دولة زراعية وإنتاجية.

مصر بالمرتبة الثالثة متخطية دولا بترولية

وأكد أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق على أن وضع مصر بالمركز الثالث بين اقتصاديات الدول العربية طبقًا لتقديرات البنك الدولي هو أمر يدعو للفخر، كونها تنافس دولا قوية وكبيرة وبترولية بالمنطقة العربية، بفضل الكثافة الإنتاجية، منوهًا بالعبء الكبير الذي يقع على الدولة لتوفير احتياجات 120 مليون فرد من مواد غذائية وغيرها.