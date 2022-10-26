أستاذ علوم سياسية بجامعة القاهرة: الرئيس يعيد فكرة الحوار من خلال المؤتمرات

في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقد المؤتمر الاقتصادي سنويًا، لما يوفره من منصات للحوار وأفكار وطرح لحلول في التحديات التي تواجه، دعا أيضًا إلى عقد مؤتمر للحوار الديني يشمل المسلمين والمسيحيين؛ كنموذج لكيفية التعايش في وطن واحد، بحضور متخصصين وخبراء وممثلي المؤسسات الدينية والمفكرين وكذلك مواطنين عاديين.

فهمي: الرئيس السيسي يريد مشاركة الجميع في الحوارات

فكرة الإعلان لأكثر من مؤتمر وحوار من قبل الرئيس السيسي، لمناقشة ملفات مختلفة أمر له الكثير من الدلالات، ويوضح جزءً منها الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، قائلًا إن الرئيس يريد أن يحيي فكرة الحوار في المجتمع سواء ديني أو اقتصادي أو سياسي، وكذلك دعوة الجميع للشراكة؛ كي لا يقول البعض إن الحكومة لا تشعر بالرأي العام.

وأضاف «فهمي» في حديثه مع «الوطن»، أنه في تقديره فإن إطلاق هذه الحوارات المتخصصة تعود إلى فكر الرئيس؛ حينما طالب منذ عامين بأن يتصدى لقضايا الشأن العام الخبراء والمتخصصين المؤهلين.

أستاذ علوم سياسية: الحوارات جزء من فلسفة الجمهورية الجديدة

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن إطلاق الرئيس للحوارات المتخصصة والدعوة لها يعد تحريكًا للمياه الراكدة في المجتمع، وينشط فكرة الحوارات من قبل المتخصصين في الشأن العام في الملفات الشائكة، تلك المبادرة التي طرحها بنفسه من قبل، مضيفًا أن القضية لن تقتصر على حوار واحد بل حوارات متعددة، وهو ما يرتبط بوضع الفلسفة الحاكمة لفكرة الجمهورية الجديدة.

وأوضح، أن هذه الحوارات المتنوعة تمثل نقلة من الوضع الراهن إلى فكرة مرتكزات الجمهورية الجديدة بكل ما تحمله من أفكار ورؤى لخبراء وتخصصين في مختلف المجالات سواء اقتصادي أو سياسي أو مجتمعي أو ديني وغيرها من الملفات.