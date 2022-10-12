مصرع شخصين وإصابة 12 آخرين في حادث انقلاب سيارة «ميكروباص» بالفيوم

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 12 آخرين، صباح اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، وذلك بسبب انفجار إطار السيارة فجأة أثناء سيرها بسرعة كبيرة، إذ اختلت عجلة القيادة في يد السائق، وفقد قدرته على إحكام سيطرته على السيارة.

وتوقفت حركة المرور على الطريق أمام المارة، فيما هرع الجميع لمساعدة المصابين وتهدئة روعهم لحين وصول سيارات الشرطة والإسعاف.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد إسلام لُطيّف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغًا من أهالي بوقوع حادث انقلاب سيارة مروّع على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بنطاق المركز، ووجود متوفين ومصابين.

وانتقل على الفور، قوة شرطة من مركز شرطة الفيوم تحت إشراف المقدم محمد هاشم مفتاح رئيس مباحث المركز، إلى مكان الحادث، على طريق أسيوط الغربي، بين قريتي هوارة والناصرية، وتبينّ مصرع شخصين وإصابة 12 آخرين جراء الحادث.

نقل الجثث والمصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت تصرف جهات التحقيق، كما جرى نقل المصابين إلى نفس المستشفى وإدخالهم إلى قسم الاستقبال تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم عقب إنهاء الكشف وعمل الأشعة.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة مرة أخرى، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفها وملابساتها، وتحرير المحضر اللازم وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وصرحت بتسليم الجثامين لذويهم لتشييعهم إلى مثواهم الأخير.