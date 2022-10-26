مصرع شخص في واقعة مأساوية بالفيوم.. «كتلة حديدية سقطت فوق رأسه»

طوال دقائق وقف شخص يتحدث إلى آخر أمام «كوبري المزارع» على طريق الفيوم/ بني سويف بنطاق محافظة الفيوم، يتجاذبان أطراف الحديث معًا، حتى سقطت كتلة حديدية فجأة من أعلى الكوبري على رأس أحدهما ليسقط أرضًا غارقًا في دمائه، ويلفظ أنفاسه الأخيرة خلال ثوان معدودة وسط صدمة الآخر الذي كان يقف معه.

توقفت السيارات وهرع المارة الذين اتحدوا معًا لإزالة الكتلة الحديدية من فوق المجني عليه، محاولين إنقاذ حياته إلا أنّهم تأكدوا من وفاته فأبلغوا الشرطة والإسعاف.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطار من العميد إسلام لُطيّف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بتلقيهم بلاغًا بمصرع شخص أمام كوبري المزارع على طريق الفيوم/ بني سويف، بنطاق المركز.

سقوط حديد على رأس المتوفى

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة الفيوم، تحت إشراف المقدم محمد هاشم مفتاح رئيس المباحث، إلى مكان الحادث، بمنطقة المزارع على طريق الفيوم/ بني سويف، وتبينّ مصرع شخص بسبب سقوط قطعة حديدية من أعلى الكوبري على رأسه أثناء توقفه أسفل الكوبري.

نقل الجثة للمشرحة

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل جثة المجني عليه إلى مشرحة مستشفى الفيوم الجامعي، تحت تصرف جهات التحقيق، التي أمرت بالتصريح بالدفن وتسليم جثمان المتوفي لأسرته لتشييعه إلى مثواه الأخير، فور الانتهاء من توقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة مفتش الصحة، وإعداد تقرير بأسباب الوفاة وبيان إذا كان هناك أي شبهة جنائية أو أنّ الحادث قضاء وقدر.

جرى إزالة القطعة الحديدية التي سببت في وفاة المواطن، فضلًا عن تغطية دماء المتوفي بواسطة بعض الرمال والأتربة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.