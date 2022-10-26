وزيرة التخطيط هالة السعيد: العلاقات المصرية الإماراتية نموذج استثنائي للتعاون العربي

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنّ العلامات المضيئة على طريق التعاون المصري الإماراتي، نموذج استثنائي للتعاون المتميز على مستوى الوطن العربي، ما يظهر في أهمية وتاريخ العلاقات بين البلدين.

50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال كلمتها في احتفالية «50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية»، المنُنعقدة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تنظيم فعالية فنية ضخمة في نهاية الاحتفالية، تعبر عن أهمية الإرث الفني المتجدد، لتعقد في معلم تاريخي مصري عالمي يجسد مهد الحضارة الإنسانية.

نموذج استثنائي للعلاقات العربية العربية

وأضافت السعيد، أنّ مصر والإمارات تجمعهما علاقات تاريخية وثيقة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، بما يجعلها نموذج استثنائيًا للعلاقات العربية العربية، والصمود في مواجهة مختلف الازمات الاقتصادية العالمية والتغيرات الجيوسياسية على مستوى المنطقة العربية والعالم أجمع، حيث كانت الإمارات الشقيقة من أوائل الدول التي ساندت مصر في أكثر اللحظات التاريخية الفارقة في تاريخها المعاصر.