وزيرة التخطيط: توطين صناعات القطارات قفزة ونقلة نوعية في المكون التكنولوجي

كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن أهمية توطين الصناعات الكبرى في مصر، قائلة إنّ صناعة القطارات من أحد الصناعات كثيفة التكنولوجيا والعمالة وترتبط بصناعات مغذية كبيرة، لافتة إلى أنّ الدول التي حققت قفزات من خلال الصناعات الكبرى.

وأضافت «السعيد»، خلال كلمتها في فعاليات جلسة دور صندوق مصر السيادي وفرص المشاركة مع القطاع الخاص بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أن الصناعات الكبرى تؤدي لقفزات في الصناعة والتنمية والتصدير، متابعة: «الصناعات الخاصة بتوطين صناعات القطارات من الصناعات المهمة جدا واللي هتعمل قفزة الصناعة والتصدير ونقلة نوعية في المكون التكنولوجي».

ولفتت إلى أنّ إنشاء صندوق فرعي للاستثمار في الشركات الناشئة سيكون محل دراسة، متابعة: «من أهم الأشياء التي تهتم بها الدول هي الشركات الناشئة، وبالرغم من أن مصر تعاني من الزيادة السكانية إلا أن لدينا ميزة ديمغرافية وهو شبابنا، والموهبة لدى هذه الشباب هي ثروة لوحدها».

وأوضحت أن دراسة إنشاء محفظة للأوراق المالية من الأمور الهامة، ومساعدة الشركات الناشئة في عملية التخارج من السوق من الأشياء الهامة أيضا، مؤكدة أن الأولوية في هذه الفترة الاستثنائية بضخ المزيد من الاستثمارات في الاقتصاد المصري، «الاستثمار خارج مصر إن شاء الله يكون لدينا خطة استراتيجية للخروج إلى أفريقيا وغير من الدول، لأن الصناديق السيادية تستثمر داخل وخارج الدول، وهذا هو البعد الأساسي للصندوق».