وزيرة التخطيط: الدولة أنفقت 400 مليار دولار لتطوير البنية التحتية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الهدف الأساسي للدولة هو توفير حياة أفضل للمواطن، ولكي يجري ذلك لا بد من توفير فرص عمل لائقة، وتقديم خدمات أكثر ذات جودة جيدة.

توفير حياة أفضل للمواطنين

وأضافت «السعيد»، خلال لقائها ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، مع الإعلامية لبنى عسل، على هامش المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أنه لتحقيق ذلك يجب أن ينمو الاقتصاد باستمرار ويكون مدفوعا بشكل استثماري، وقائما على الإنتاج الزراعي والصناعي والتكنولوجي، إضافة للتصدير والمنافسة الخارجية.

وأشارت إلى أنه لكي يكون هناك ضمان في توفير موارد الدولة من النقد الأجنبي مع الزيادة السكانية، ولا بد أن يكون هناك توازنا بين الموارد والزيادة السكانية، لافتة إلى أن معدلات البطالة انخفضت إلى 7.2%، وهي النسبة الأكبر منذ 20 عاما.

ولفتت إلى تدخل الدولة بشكل مكثف لتطوير البنية التحتية منذ 2014 و2015، وصرفت قرابة 400 مليار دولار تقريبا لتوفر للمواطن خدمة جيدة، وتشجع القطاع الخاص المصري أو الأجنبي على الاستثمار.

تنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي

وأكدت أن الدولة جاهزة لتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي، وسيكون هناك خطة عمل ومتابعة من خلال لجنة برئاسة رئيس الوزراء، وسيكون بها لجنة ممثلة من كل الأطياف لمتابعة هذه التوصيات: «كلنا من مصلحتنا نحقق ده ونتحرك سوا».

وأفادت بأن مصر لديها الكثير من الفرص، وتمتلك بنية أساسية، وعقول بشرية، وشباب وموارد طبيعية، ولكن تحتاج إلى تبسيط الإجراءات وتنقية التشريعات لتوفير بيئة تشريعية جيدة للمستثمر.