توقف بعض محطات المياه عن العمل لارتفاع نسبة العكارة في بني سويف

أعلنت المهندسة دينا عمر سليمان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، توقف بعض محطات مياه الشرب ببني سويف عن العمل، حفاظا على سلامة وجودة المياه بعد ارتفاع نسبة العُكارة في مجرى النيل، لسوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار.

توقيف الخدمة إجراء احترازي ومؤقت

وتوجهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، في بيان، بالاعتذار للمواطنين عن تأثر الخدمة بشكل مؤقت وكإجراء احترازي لسبب خارج عن الإرادة، بسبب ارتفاع نسبة العكارة، ما يترتب عليه عدم قدرة المروقات على التعامل معها بالشكل الآمن والمطلوب.

تشغيل المحطات فور انخفاض نسبة العكارة

وأكدت أن الشركة تعمل على سرعة تشغيل المحطات فور انخفاض نسبة العكارة، وسوف يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية في الحاجة إليها، وتخصيص الخط الساخن (125) للرد على الشكاوى والاستفسارات.