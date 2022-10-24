ضبط 40 جهاز GBS وأدوية مجهولة المصدر بحوزة شاب في القاهرة

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على شخص متهم ببيع وترويج أدوية مجهولة المصدر، وأجهزة إلكترونية غير مصرح بتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام شاب بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يقوم من خلالها بالترويج لبيع أدوية بدون فواتير مجهولة المصدر، وغير مسجلة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

المضبوطات التي عُثر عليها بحوزة المتهم

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الساحل، وتم بإرشاده العثور داخل مخزن كائن بدائرة قسم شرطة الساحل على571 عبوه أدوية مختلفة الأنواع، و15 هاتف محمول «صغير الحجم»، 40 جهاز GBS يعمل ببطارية الساعة لعدة أيام بالتسجيل الصوتي، و207 سماعات بلوتوث غير مصرح بها، و116 ساعة مختلفة من ساعات «سمارت فون» المقلدة لماركات مختلفة.

ضبط 55 طائرة ألعاب حديثة

كما عُثر بحوزته أيضا على 55 طائرة ألعاب حديثة تعمل بخاصية الاستشعار ضد الصدمات للارتفاعات يمكن تزويدها بكاميرا تصوير، وهاتف محمول لتسهيل عملية الاتصال بعملائه، فضلًا عن وجود مبلغ مالي متحصلات البيع، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.