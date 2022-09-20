رابط موقع الزهراء للمدن الجامعية.. تعرف على خطوات التسجيل

رابط موقع الزهراء للمدن الجامعية من الكلمات التي ترتفع عليها عمليات البحث من قبل الطلاب المقبولين في الجامعات بمحافظات أخرى، إذ يتيح للطلاب التقديم للانضمام للمدن الجامعية في العديد من الجامعات المصرية.

في السطور التالية، ينشر موقع «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها في مجال التعليم، رابط موقع الزهراء للمدن الجامعية وخطوات التسجيل، والخدمات الذي يقدمها الموقع والتي جاءت كالتالي:

رابط موقع الزهراء للمدن الجامعية

يمكن لطلاب سواء المستجدين أو القدامى التقديم للانضمام للمدن الجامعية، عن طريق الدخول على بوابة الزهراء لإدارة المدن الجامعية.

ويقدم موقع الزهراء، عددًا من الخدمات الخاصة بالطلاب المنضمين للمدن الجامعات ومنها الآتي:

مواعيد التقدم للمدن الجامعية

ويمكن التعرف على الأوقات التي يمكن الالتحاق بالجامعة، من خلال الدخول لموقع بوابة الزهراء، اختيار الجامعة، لتظهر مواعيد التقديم.

تقديم طلبات الالتحاق بالمدينة الجامعية

من الخدمات التي يقدمها موقع الزهراء لإدارة المدن الجامعية، هي تسجيل طلب تقديم للمدينة الجامعية وهو شرط أساسي للالتحاق بها، وذلك من خلال خطوات بسيطة كالآتي:

الدخول على موقع زهراء للمدن الجامعية، واختيار تقديم طلبات الالتحاق بالمدينة الجامعية.

يجب اختيار ما إذا كان الطالب «مستجد أو قديم» ويقصد بمستجد الطلاب المستجدين هم طلاب الفرق الأولى أو الإعدادية، الطلاب القدامى هم طلاب ما بعد الفرق الأولى أو الإعدادية.

يتم تحديد الجامعة المراد التقديم للمدينة الجامعية بها.

استيفاء بيانات الطالب الشخصية، التي تتضمن جنسية الطالب، الرقم القومي، الاسم رباعي، تاريخ الميلاد، النوع، محل الإقامة، العنوان بالتفصيل، البريد الإلكتروني، التليفون، اسم الأب، مجموع الثانوية العامة، نوع السكن.

الضغط على المربع بجانب الإقرار بأن البيانات المذكورة في طلب التقديم صحيحة طبقًا للأوراق الرسمية، التي يجري تسليمها عند القبول، وإذا ثبت أي خطأ في البيانات يجري تحويل الطالب للشؤون القانونية والفصل نهائيا من المدينة.

الاستعلام عن القبول بالمدن الجامعية

ويمكن للطلاب أيضا الاستعلام عن موقف تقديم طلب القبول بالمدن الجامعية من خلال ادخال الرقم القومي المراد الاستعلام عنه.

ويقدم الموقع أيضا خدمة الاطلاع على إرشادات والشروط والاقرارات التي يحتاجها الطالب، من خلال الدخول إلى الموقع واختيار الجامعة للاطلاع على كل ما يخص الانضمام للمدينة الجامعية.