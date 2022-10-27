حظك اليوم برج الأسد الخميس 27-10-2022 عاطفيا ومهنيا

مواليد برج الأسد من الشخصيات المفرطة بالثقة في نفسها، والتى لديها قدرة مفرطة على مواجهة والعقبات والمشاكل، وذلك بمنتهى الحزم، مما يجعله موقع اعتماد كبير لجميع المحطين به على الصعيد الاسري او العائلي او المهني، فى حالات الازمات.

ويبحث يوميا محبي الابراج و حركة الكواكب والنجوم، من مواليد برج الأسد، وباقي الابراج الفلكية عن حظهم، لذلك التي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

أوضحت خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمواليد برج الأسد، أن حظك اليوم لمولود برج الأسد على الصعيد العملي، سوف يسوده الاستقرار، حيث ان تناغم القمر سيكون مستقر مع المشتري ، مما يجعلك تستمتع بما تقوم به من اعمل وانجاز الكثير من المشروعات المؤجلة، كما سوف تعمل اليوم على انهاء جميع واجباتك ونشاطات أو أعمال خيرية، وفق توقعات حظك اليوم لمولد برج الاسد.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

وتضيف «فؤاد»: انه على الرغم من التشوش الموجود فى محور البرج، نظرا لوجود القمر في منزل الحب ، الا هذا لن يمنعك من الشعور بالاستقرار العاطفي مع من تحب او شريك حياتك، وهذا سوف يجعل الحب هدفا لك، كما سوف تجد أن قلبك قادر على احتواء الجميع، وفق توقعات حظك اليوم.