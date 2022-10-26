المؤبد لـ3 متهمين بالاتجار في المواد المخدرة بسوهاج.. بينهم طالب

أصدرت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء، حكما بمعاقبة 3 أشخاص بالسجن المؤبد؛ لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة، بدائرة مركز البلينا.

وصدر الحكم بالواقعة بمحكمة جنايات وسوهاج برئاسة المستشار عبدالفتاح الصغير، وعضوية المستشارين محمود محمد عبدالحليم، وسامر ذوالفقار، بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

الاتجار في المواد المخدرة

وترجع أحداث الواقعة إلى شهر يونيو من العام الجاري 2022، بدائرة مركز البلينا بمحافظة سوهاج، عندما وجهت الجهات المختصة لكل من « ب . ج» 22 عاما، سائق توك توك، و«ي . ع» 32 عاما، سائق، و«ج . ر» 17 عاما، طالب، تهمة إحراز جوهر مخدر «الميثامفيتامين» الشابو؛ بقصد الاتجار بدائرة البلينا.

إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج

وتم إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج، التي أصدرت حكمها المتقدم بالمؤبد لثلاثتهما.