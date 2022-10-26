انهيار أجزاء من مبنى بمدرسة ثانوية في المحلة.. و«التعليم»: الدراسة مستمرة

شهدت مدرسة المحلة الثانوية الصناعية بنات التابعة لإدارة غرب المحلة الكبرى التعليمية، سقوط أجزاء خرسانية من أحد المباني الموجودة بالمدرسة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم إخلاء المبنى، من الطلاب والمدرسين، حفاظا على سلامتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ غرفة عمليات المديرية

كانت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، تلقت إخطارًا من منى عطا مديرة إدارة غرب المحلة التعليمية، يفيد بسقوط أجزاء خرسانية، في أحد مباني مدرسة المحلة الثانوية الصناعية بنات، التابعة إلى إدارة غرب المحلة التعليمية، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتم إخلاء المبنى من الطالبات حفاظًا على سلامتهم.

الدراسة مستمرة في المدرسة

على الفور انتقلت مديرة إدارة غرب المحلة التعليمية إلى المدرسة ومعاينة المبنى، وتم تشكيل لجنة من إدارة غرب المحلة برئاسة مدير الإدارة ولجنة أخرى من إدارة التخطيط لإعداد تقرير تقرير مفصل حول المبنى، وتم إخلاء المبنى لحين ورود التقرير.

وأوضح مسؤول في مديرية التربية والتعليم بالغربية، لـ«الوطن»، أن العملية التعليمية مستمرة داخل المدرسة، وأنها تعمل على فترتين صباحية ومسائية، ولم تتأثر بما تعرض له أحد المباني، وتم نقل الطالبات إلى المباني الأخرى.