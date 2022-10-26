ضبط 1595 قضية تموينية خلال 24 ساعة.. منها حجب سلع وبيع بأعلى من السعر

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، وأسفرت عن ضبط 1595 قضية تموينية متنوعة من بينها:

ضبط قضيتي حجب سلع إستراتيجية بمضبوطات 3,650 طن أرز أبيض و9500 عبوة سجائر، و457 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد بناء، بمضبوطات 5 أطنان أسمنت و7,700 طن دقيق أبيض "عيني" و35,190 طن "أرز – سكر – مكرونة – خل – عسل – لحوم – أعلاف"، و4416 عبوة خل ومقرمشات و8682 عبوة سجائر.

وضبطت الحملات أيضًا 720 قضية في مجال مخالفات المخابز، عبارة عن 21 قضية دقيق بلدى مدعم "مستندي - عيني"، و71 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن و71 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و557 قضية متنوعة أخرى، بمضبوطات بلغت 75,700 طن دقيق بلدي مدعم - مستندي و2,500 طن دقيق بلدى مدعم "عيني" و100 رغيف بلدي مدعم، وكذا ضبط 31 قضية استيلاء على السلع المدعومة.

ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي

وضبطت الحملات 5,250 طن لحوم مجمدة، معبأة داخل عبوات دون بيانات، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي؛ لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالجيزة.

وضبط 3,600 طن مقطعات دواجن، معبأة داخل عبوات دون بيانات، ويشتبه في عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتشكل خطراً على الصحة العامة؛ تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين؛ بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة تابعة لإحدى شركات حفظ السلع الغذائية بالجيزة.

وضبط 11,130 طن "سكر حر وبيكربونات صوديوم وزيت نخيل ومستلزمات إنتاج، يشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمي لاحتوائها على شوائب وأتربة، وكذا 3,220 طن مقرمشات وسناكس، منتج نهائي مدون عليها بيانات لعلامات تجارية وهمية غير مسجلة، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، وكذا 3 ماكينات خط إنتاج وتعبئة وتغليف، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين؛ بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (المدير المسؤول عن مصنع لإنتاج وتعبئة المقرمشات دون ترخيص، بالقاهرة.

وضبط 85563 قطعة مستلزمات طبية وأدوات وملابس وتجهيزات غرف العمليات الجراحية، دون مستندات مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها بالأسواق.

بيع سجائر بأزيد من السعر المحدد

وأسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب السجائر والبيع بأزيد من السعر الرسمي والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر"، عن ضبط 35 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت 19918 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع، من بينها 1 قضية حجب واحتكار 9500 "عبوة سجائر"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.