وصول سباح عالمي للغردقة قادما من السعودية.. الرحلة استغرقت أسبوعين

وصل منذ قليل السباح العالمي لويس براغ قادما من السعودية، والذي سبح في مياه البحر الأحمر َمن السعودية إلى الغردقة قاطعا مسافة 120 كيلو مترًا، يرافقه السباحان المصريان نبيل إبراهيم ومصطفى ذكي والسعودية الدكتورة مريم صالح؛ بهدف جذب أنظار العالم إلى قضية التأثر المناخي للتسويق لقمة المناخ 2022 التي تستضيفها مصر.

وقال لويس براغ السباح العالمي، في مؤتمر صحفي عقب وصوله، إنّ الهدف من الحدث إلقاء ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﺮﺟﺎﻧﻴﺔ، ﺑﺴﺒﺐ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ والحديث عن الانبعاثات الحرارية، والدعوة لقمة المناخ المقامة في شرم الشيخ.

فيما عبر السباح المصري مصطفى زكي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن سعادته بمشاركته في الحدث الفريد، قائلا: «كنا نعوم من 10 إلى 12 كيلو في اليوم على فترتين يوميا»، معربًا عن فخره وهو يرفع علم مصر بمشاركة السباح العالمي لويس براغ.

وصول السباح العالمي لويس براغ للغردقة

ونظمت جمعية هيببكا بالتنسيق مع مكتب هيئة تنشيط السياحة بالغردقة برئاسة أحمد الدع، احتفالية بالمارينا السياحي لدى وصول السباح العالمي لويس براغ، والسباحين الموافقين في عرض البحر الأحمر من الشاطئ السعودي إلى ﺍﻟﺸﺎﻃﺊ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﺑﺎﻟﻐﺮﺩﻗﺔ.

السباحة لمدة أسبوعين لمسافة 12 كيلومترا

من جانبه، أشار شادي هلال مسؤول التوعية البيئية بجمعية هيبكا بمحافظة البحر الأحمر، إلى أن رحلة السباح العالمي بدأت من السعودية يوم 11 أكتوبر الجاري واستغرقت أسبوعين قاطعا مسافة 120 كيلومترًا في ظروف صعبة؛ وذلك للترويج لقمة المناخ التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل.