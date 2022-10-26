فاروق حسني يدعم «القاهرة السينمائي» بجائزة 100 ألف جنيه

أعلن الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، عن تقديم جائزة قيمتها 100 ألف جنيه، باسم مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، في الدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي، التي يتولى رئاستها الفنان حسين فهمي، خلال الفترة بين 13 و22 نوفمبر المقبل.

كانت مؤسسة فاروق حسنى للثقافة والفنون، أعلنت خلال الفترة الماضية عن شروط الاشتراك في جوائز الفنون «الدورة الرابعة» لمسابقات التصوير والعمارة والنحت والنقد الفني والتصوير الفوتوغرافي، كما أعلنت المؤسسة عن فتح باب الاشتراك للجوائز في بداية سبتمبر الماضي، وتلقي طلبات الاشتراك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لها.