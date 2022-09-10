 مؤسسة فاروق حسني تقرر استحداث جائزة للفيلم القصير

اجتمع مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، اليوم السبت، بمقر المؤسسة، ‏‎وناقش المجلس في اجتماعه الذي عقد بمقر المؤسسة بالزمالك، جميع الأحداث المستجدة، وخطة المؤسسة وتوجهاتها واختصاصاتها خلال العام المقبل 2023، كما ناقش أهم المجالات التي ستوليها المؤسسة عنايتها، واتفق المجلس على أن توجه جميع أنشطة المؤسسة إلى الشباب الذين يستحقون الدعم والاحتفاء والتشجيع على الإبداع والابتكار.

جائزة الفيلم القصير

وقرر مجلس الأمناء استحداث جائزة للفيلم القصير قيمتها مائة ألف جنيه.

كما ناقش المجلس توظيف التكنولوجيا الحديثة والتحول نحو الخدمات الرقمية وقرر إطلاق تطبيق إلكتروني للمحمول باسم المؤسسة يتم إطلاقه في الأول من أكتوبر المقبل.

وناقش المجلس إقامة العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية في الفترة المقبلة، إيماناً بأهمية الاشتباك مع القضايا الثقافية الراهنة بمشاركة الشباب.

‏‎ورشح مجلس أمناء مؤسسة فاروق حسني انضمام الكاتبة إلهام أبو الفتح إلى أعضاء مجلس الأمناء لكفاءتها المتميزة ودعمها الدائم للمؤسسة.

‏‎ويضم مجلس الأمناء كلاً من الفنان فاروق حسني، الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية السابق، المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال، عالم الآثار الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، الأديب محمد سلماوي، الدكتورة مؤمنة كامل، الدكتورة علية عبد الهادي عميد كلية العمار والفنون– جامعة البترا – عمان الأردن سابقاً، الدكتور حسام لطفي المستشار القانوني، تامر عوف مستشار رئيس مجلس الوزراء الأسبق، الإعلامية چاسمين طه زكي، الشاعر وائل السمري، الفنان إيهاب اللبان مدير مجمع الفنون، السيد أحمد الضبع، إيناس لوقا، المهندس عبد السلام شعير، إضافة إلى الدكتور خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية بصفته ممثلاً عن وزارة الثقافة.