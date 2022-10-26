حالة الطقس غدا الخميس 27 أكتوبر.. شبورة مائية واستمرار سقوط الأمطار

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن حالة الطقس غدًا الخميس، على جميع أنحاء الجمهورية، لافتة إلى استمرار سقوط الأمطار على معظم المناطق.

حالة الطقس غدًا

أوضح خبراء الأرصاد الجوية، أن طقس غد الخميس، سيكون مائلا للحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يكون معتدلا على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يكون لطيفًا أول الليل، ومائلا للبرودة في آخره.

فرص سقوط أمطار بالمحافظات

تتوقع الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة، على مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة 20%، بشكل غير مؤثر على الأنشطة اليومية، وتسقط أمطار أيضا، على الوجه البحري بنسبة حدوث 30%، والسواحل الشمالية 40%، بينما يكون غائم بشكل جزئي على معظم الأنحاء.

وأشارت إلى وجود شبورة مائية على معظم المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة غدًا

جاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا، على مدن الجمهورية، كالتالي:

القاهرة 28 - 20

العاصمة الإدارية 27 - 20

6 أكتوبر 28 - 19

بنها 28 - 20

دمنهور 27 - 19

كفر الشيخ 27 - 19

المنصورة 28 - 20

دمياط 26 - 19

بورسعيد 26 - 19

الإسماعيلية 28 - 20

السويس 27 - 19

الزقازيق 28 - 20

شبين الكوم 28 - 20

طنطا 27 - 19

شلاتين 31 - 22

الإسكندرية 26 - 19

العلمين الجديدة 26 - 19

وادي النطرون 28 - 20

مطروح 25 - 19

السلوم 28 - 18

سيوة 27 - 15

العريش 27 - 19

رفح 26 - 19

الطور 28 - 22

كاترين 20 - 13

رأس سدر 30 - 20

نخل 26 - 14

طابا 29 - 20

نويبع 30 - 22.

حلايب 28 - 24

شرم الشيخ 33 - 22

الغردقة 31 - 21

مرسى علم 31 - 22

الفيوم 28 - 19

بني سويف 28 - 18

المنيا 30- 17

أسيوط 29 - 16

سوهاج 29 - 16

قنا 30 - 17

الأقصر 30 - 18

أسوان 31 - 19

الوادي الجديد 29 - 18

أبو سمبل 30 - 19

أبو رماد 31 - 24

رأس حدربة 30 - 23