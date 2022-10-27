درجات الحرارة اليوم الخميس 27-10-2022 وحالة الطقس.. استمرار سقوط الأمطار

أكد خبراء الأرصاد الجوية، استمرار تقلبات الطقس وسقوط أمطار، اليوم الخميس، مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل طفيف مقارنة بأمس الأربعاء بقيمة درجة أو درجتين مئوية.

وتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ يكون الطقس اليوم الخميس مائلًا للحرارة نهارًا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حارًا على جنوبي سيناء وجنوب الصعيد، مائلًا للبرودة في آخر الليل على الأنحاء كافة.

حالة الطقس

ويستمر سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة، وفق بيان الأرصاد، على مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة 20%، وبنسبة 30% على الوجه البحري، والسواحل الشمالية 40%، بينما يكون غائمًا جزئيًا على معظم الأنحاء، إضافة إلى وجود غيوم على معظم المناطق وشبورة مائية على معظم المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن الجمهورية، كالتالي:

القاهرة 28- 20.

العاصمة الإدارية 27- 20

6 أكتوبر 28 - 19

بنها 28 - 20

دمنهور 27- 19

كفر الشيخ 27- 19

المنصورة 28 - 20

دمياط 26 - 19

بورسعيد 26 - 19

الإسماعيلية 28 - 20

السويس 27 - 19

الزقازيق 28 - 20

شبين الكوم 28 - 20

طنطا 27 - 19

شلاتين 31 - 22

الإسكندرية 26- 19

العلمين الجديدة 26- 19

وادي النطرون 28 - 20

مطروح 25- 19

السلوم 28 - 18

سيوة 27- 15

العريش 27 - 19

رفح 26 - 19

الطور 28- 22

كاترين 20- 13

رأس سدر 30- 20

نخل 26- 14

طابا 29- 20

نويبع 30- 22.

حلايب 28- 24

شرم الشيخ 33 - 22

الغردقة 31 - 21

مرسى علم 31- 22

الفيوم 28 - 19

بني سويف 28- 18

المنيا 30- 17

أسيوط 29- 16

سوهاج 29- 16

قنا 30- 17

الأقصر 30- 18

أسوان 31- 19

الوادي الجديد 29- 18

أبو سمبل 30- 19

أبو رماد 31 - 24

رأس حدربة 30 - 23