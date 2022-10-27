تفاصيل حبس مستريح الأجهزة الكهربائية بسوهاج.. اعرف عقوبة المتهم

قررت النيابة العامة، حبس مستريح سوهاج على ذمة التحقيق، بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها في تجارة الأجهزة الكهربائية بسوهاج، وتبيّن أنّ المتهم جمع المبالغ المالية لاستثمارها، لكنه كان بمثابة فخ للمجني عليهم، فبعد أن كان منتظما في السداد، توقف عن سداد الأرباح وأصول المبالغ.

مستريح الأجهزة الكهربائية استولى على مليون جنيه

وأوضحت تحقيقات النيابة العامة، ضلوع المتهم في جريمة النصب والاستيلاء على أموال المواطنين التي قدّرت بمليون جنيه، من 4 أشخاص، وبعد دفع النسبة وسداد الأرباح لبعض الوقت، اختفى المتهم وأغلق هاتفه، وجرى تقديم البلاغات وتعددت أمام المباحث والتحريات حتى القبض على المتهم بدائرة قسم شرطة شندويل بسوهاج، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي.

تفاصيل عقوبة النصب والاحتيال

المحامي أشرف ناجي، شرح تفاصيل عقوبة النصب والاحتيال وفق قانون العقوبات المعدل في 2020، بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وحتى 3 سنوات.

وأضاف ناجي لـ«الوطن»، أنّ المادة 366 نصت على أنّ «عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة وحتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين».

القبض على مستريح الأجهزة الكهربائية

وكانت مباحث الأموال العامة، ألقت القبض على مستريح الأجهزة الكهربائية في شندويل بسوهاج، بعد أن تبيّن من البلاغات المقدمة صحة الواقعة، وأنّ المشكو في حقه مارس نشاط إجرامي تخصص في تلقي الأموال من المواطنين، بغرض استثمارها وتوظيفها في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية مقابل حصولهم على أرباح، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي.