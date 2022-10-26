كلمة الرئيس السيسي في «الأسبوع العالمي للفرانكفونية العلمية».. في نقاط

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بوزراء التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور سليم خلبوس رئيس الوكالة الجامعية للفرانكفونية العلمية والدول الأعضاء في الوكالة المشاركين في المؤتمر السادس الذي تنظمه الوكالة هذا العام في مدينة القاهرة، اليوم، قائلًا: «يأتي مؤتمركم الموقر ومصر في استعدادها لتنظيم القمة العالمية للمناخ cop27 في مدينة شرم الشيخ الخضراء، وتبذل مصر كل جهودها مع قيادات العالم حتى تثمر القمة لتنفيذ التعهدات الدولية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ».

كلمة الرئيس في «الأسبوع العالمي للفرانكفونية العلمية».. في نقاط

وخلال كلمة مسجلة جرت إذاعتها خلال إطلاق فعاليات النسخة الثانية من الأسبوع العالمي للفرانكفونية العلمية، أطلق الرئيس السيسي، العديد من الرسائل، ترصدها «الوطن» في نقاط:

- المؤتمر الوزاري الفرانكفوني يأتي في ذروة استعداد مصر لاستضافة القمة العالمية للمناخ في مدينة شرم الشيخ

- مصر تبذل قصارى جهدها مع قيادات العالم حتى تسفر القمة عن تنفيذ التعهدات الدولية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ

- العلم يتصدر أولويات استراتيجية التنمية المستدامة بمصر انطلاقا من إيمان مصر بالقيمة السامية للعلم

- أشيد بجهود الوكالة الفرانكفونية لحرصها على مبادرة تخصيص أسبوع عالمي للفرانكفونية العلمية سنويا

- مصر تعتبر شريكا استراتيجيا للوكالة الفرانكفونية وتم توقيع سلسلة من اتفاقيات التعاون بين الجانبين

- التعاون مع الوكالة الجامعية الفرانكفونية والجامعات المصرية يعكس إرادتنا لتطوير وتوسيع نطاق مشروعات التعاون للوكالة في مصر

- التعاون مع الوكالة الجامعية الفرانكفونية يعزز من رؤية مصر لإطلاق صحوة معرفية متجددة ومنفتحة تستند على سياسة تعليمية عصرية متاحة للجميع

- مصر تفخر باستضافتها لأحد نماذج التعليم المتميزة وهي جامعة «سنجور» للتنمية في إفريقيا

- وجهت بالاستجابة لمطلب جامعة «سنجور» بقيام مصر ببناء مقر جديد للجامعة يكون أكبر حجما وأكثر اتساعا من المقر الحالي

- مصر بدأت بناء المقر الجديد لجامعة «سنجور».. وافتتاحها في المستقبل القريب

- استثمار المعرفة من أجل النهوض بالأمم عبر نسق متعدد الثقافات والانتماءات يعد رسالة نبيلة حملتها الوكالة منذ نشأتها