«واشنطن بوست» تبرز قرار العفو عن العليمي: استراتيجية جديدة للارتقاء بحقوق الإنسان

سطلت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية الضوء على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو، أمس، عن عضو البرلمان السابق والمحامي زياد العليمي، والذي يأتي كأحد أبرز وأحدث الوجوه التي جرى الإفراج عنها خلال الفترة الأخيرة في إطار قرارات العفو الرئاسي التي أصدرها رئيس الجمهورية مؤخرا.

وأشارت الصحيفة إلى أن طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي في مصر، أعلن إطلاق سراح المحامي زياد العليمي، كما نشر هو ونشطاء آخرون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للمحامي المفرج عنه يحتضن عائلته وأصدقائه.

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رئيس تحرير «الوطن»: خروج العليمي كان مطلبا للقوى السياسية بالحوار الوطني

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الرئيس السيسي أطلقت استراتيجية جديدة للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان، وأعلنت عن حوار وطني يشمل أصوات المعارضة الذي من المقرر أن يبدأ في وقت لاحق من هذا العام.

العفو عن «العليمي» استجابة لنداءات القوى السياسية

وخلال الفترة الماضية جرى الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيا بقرارات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تنفيذ عملي لتوصيات الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويضم مختلف الأطياف والأحزاب السياسية، وفقا لـ«واشنطن بوست».

وجاء قرار الرئيس السيسي بالعفو عن زياد العليمي، استجابة لنداءات لجنة العفو الرئاسي وعدد من الأحزاب السياسية والقوى السياسية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ليصدر الرئيس القرار 510 لسنة 2022 بالعفو عن «العليمي».