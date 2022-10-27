أبرز الحوادث خلال 24 ساعة.. ضبط شخصين بحوزتهما 812 طربة حشيش في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات العديد من الجرائم ووقائع السرقة وحيازة المخدرات على مستوى محافظات الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية، لذا توضح «الوطن» أبرز الوقائع والحوادث التي أعلنت عنها وزارة الداخلية رسمياً خلال الساعات الماضية.

القبض على شخصين بحوزتهما 812 طربة حشيش بالجيزة

في محافظة الجيزة، ألقت أجهزة الأمن، القبض على سائق وعاطل مقيمان في محافظة مطروح في أثناء استقلالهما سيارة ملاكي، وضبط بحوزتهما عدد 812 طربة من مخدر الحشيش يصل وزنهما إلى حوالى 97 ألفًا و430 كيلو جرامًا، وبعد مواجهتهما، اعترفا على الفور بحيازتهما للمواد المخدرة بهدف الاتجار فيها، إذ تُقدر القيمة المالية للمخدرات التي كانت بحوزتهم بنحو 6 ملايين و860 ألف جنيه، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

سرقة مبلغ مالي من أحد المواطنين في القاهرة

وفي منطقة عين شمس بالقاهرة، تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات واقعة سرقة أحد المواطنين في أثناء سيره في الشارع تحت تهديد السلاح الأبيض «المطواة»؛ إذ سرق منه مبلغ مالي وخاتم، وهرب على الفور، ونجحت أجهزة الأمن في القبض على المتهم الذي اعترف بالواقعة وكان بحوزته السلاح المستخدم في الواقعة ومبلغ مالي والخاتم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.

ضبط 3 أشخاص بسبب أعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار

وفي محافظة الشرقية، تمكنت الإدارة العامة للبحث الجنائي التابعة لقطاع شرطة السياحة والآثار، من ضبط 3 أشخاص كان لأحدهم معلومات جنائية، في أثناء الحفر داخل المنزل بهدف البحث والتنقيب عن الآثار، وجرى العثور على حفرة بعمق 4 أمتار، مع الأدوات المستخدمة فى الحفر، واعترفوا بالواقعة، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

القبض على 18 تاجر مخدرات في القليوبية

وفي محافظة القليوبية، نفذت أجهزة الأمن حملة أمنية في نطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت عن ضبط عدد 13 قضية اتجار في المواد المخدرة، وجرى تحريز كميات من المواد والأقراص المخدرة المختلفة، كانت بحوزة 18 متهمًا، يمتلك 9 منهم معلومات جنائية سابقة.