التحريات تكشف سبب وفاة عامل داخل مسكنه في بولاق الدكرور

كشفت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، تفاصيل وفاة عامل يبلغ من العمر51 سنة داخل مسكنه بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، بعد العثور على جثمانه وبه إصابات عبارة عن سحجة بالجبهة من الناحية اليسرى وأخرى بالجانب الأيمن من البطن.

لا يوجد شبهة جنائية في الوفاة

وأوضحت التحريات التي تمت بمعرفة اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن أحد الأشخاص المقيمين معه بذات الشقة طلب من المتوفى إعداد كوب من الشاي، وعقب ذلك تناهى إلى سـمعه صـوت ارتطـام، وعنـد تفقـده الأمـر اكتشـف سـقوطه أرضـا ووفاتـه، ولا يتهم أحدا بشيء أو يشتبه في وفاته جنائيا.

وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة قرر أنه لا يوجد شبهة جنائية في الوفاة.

بلاغ بالواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تبلغ للعميد على عبد الرحمن رئيس القطاع، بلاغ من قسم شرطة بولاق الدكرور، أنه حضر للقسم مدرس يبلغ من العمر 62 سنة مقيم بدائرة القسـم وقرر أنه يقيم طرفه صديقيه كل من عامل 51 سنة، والآخرقهوجي يبلغ من العمر50 سنة، وأكد الأخير أنه أخبره بسقوط صديقه أرضا داخل غرفته ووفاته، وجرى نقله إلى ثلاجة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.