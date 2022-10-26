أحمد موسى: الجماعة الإرهابية تسعى للتخريب في مصر

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه في عام 2013 قام شخص تابع لجماعة الإخوان الإرهابية بقتل آخر في أحد شوارع الإسكندرية، من أجل إثارة الشغب، موضحًا أنه قام بعرض هذا الفيديو في وقت سابق، ولكن يتم عرضه الآن لمعرفة ما تسعى له تلك الجماعة الإرهابية، موضحًا أن هناك بعض الأشخاص يدعمون الجماعة الإرهابية، ويريدون اصطناع مشاكل في الشارع المصري، وذلك خلال تقديمه برنامجه «على مسئوليتي»، على قناة «صدى البلد».

أحمد موسى: محدش يقدر يتاجر بالمصريين والبسطاء

وأضاف «موسى»، أنه لا أحد يستطيع المتاجرة بالمصريين والبسطاء، «الرئيس عبدالفتاح السيسي يدعم المصريين، ويقوم باتخاذ الإجراءات من أجل المواطنين»، مستعرضًا عددًا من الفيديوهات لجرائم جماعة الإخوان الإرهابية: «لازم تشوفوا الفيديو ده»، موضحًا أنه منذ أيام قام بالحديث عن الإرهابي طاهر الشرقاوي، الذي يدعو للتخريب في مصر، وأن هذا الإرهابي خرج وقال إنه يتحدى من يقوم بعرض فيديو له، وهو يدعو لأعمال إجرامية.

الإرهابي طاهر الشرقاوي يدعو للتخريب في مصر

ولفت أحمد موسى إلى أن الإرهابي قال عنه: «إيه اللي حارقك في عودة الخلافة، وليه تدعي كذبا أني أدعو لـ التحريض والهجوم على أقسام الشرطة ومديريات الأمن»، ورد الإعلامي: «أنا بعرض الحاجة ومعايا الدليل، وأنا أتحدث بصدق وعن حق، وبانحياز للوطن،هذا الإرهابي الكاذب يريد عمل فوضى في مصر».