استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه خلال التعاملات الصباحية

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في مصر في مستهل المعاملات الصباحية بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، حيث حافظ على نفس قيمته السعرية في معظم البنوك المصرية ومنها البنك الأهلي ومصر والمصرف المتحد وقناة السويس.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في مصر

وفيما يلي، نرصد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر في عدد من البنوك الحكومية والخاصة التي على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

وحافظ سعر الدولار في البنك المركزي المصري، على نفس قيمته المادية منذ أمس، حيث سجل سعر صرف الشراء نحو 19.63 جنيه، بينما سعر صرف البيع نحو 19.70 جنيه.

ولم يختلف سعر العملة الأمريكية في أكبر بنكين حكوميين وهما مصر والأهلي، إذ استقر على نفس سعر أمس فوصل لنحو 19.63 جنيه للشراء، و19.69 جنيه للبيع، وفق المواقع الرسمية لكلا البنكين.

سعر صرف الدولار اليوم في مصر 2022

ونشرت المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الخاصة والدولية العاملة في القطاع المصرفي المحلي، فقد جاء سعر الدولار مقابل الجنيه كما يلي.

ونشر موقع المصرف المتحد في آخر تحديث لأسعار العملات، أنّ سعر الدولار اليوم سجل نحو 19.65 جنيه للشراء، بينما سعر صرف البيع نحو 19.71 جنيه.

وسجلت العملة الخضراء مقابل الجنيه في بنك قناة السويس نحو 19.63 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع، وفي إيجي بنك، بنحو 19.68 جنيه للشراء و19.71 جنيه للبيع.

وأظهرت شاشة أسعار العملات في بنك الإسكندرية، نحو 19.66 جنيه للشراء، بينما سعر البيع نحو 19.71 جنيه.

أما في البنك التجاري الدولي CIB، جاء سعر العملة الأمريكية بلغ نحو 19.65 جنيه للشراء، بينما سعر صرف البيع نحو 19.71 جنيه.

جاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك العربي الإفريقي الدولي، سجل سعر بيع الدولار نحو 19.63 جنيه، بينما سعر الشراء نحو 19.71 جنيه.

ووفقًا للموقع الرسمي لبنك البركة، جاء سعر الدولار بنحو 19.61 جنيه مقابل شراء الدولار، و19.71 جنيه للبيع.