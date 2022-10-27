«الصحة» تكشف خطتها لمواجهة أمراض الشتاء ومنع تفشي الأوبئة

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، خطة الوزارة لمواجهة أمراض الشتاء، لافتا إلى أن خطة الوزارة تستهدف منع تفشي الأوبئة والحد من أمراض الجهاز التنفسي مثل الإنفلونزا لذلك تتوسع الوزارة في حملات التطعيم المتعلقة بفيروس كورونا وكذلك تطعيمات الإنفلونزا الموسمية المتوافرة داخل الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية بكافة فروعها بالمحافظات والعديد من الصيدليات.

رفع درجة الاستعداد بالمنشآت الصحية

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تصريح لـ «الوطن»، أن خطة الوزارة تتضمن حملات للتثقيف الصحي، ورفع درجة الاستعدادات داخل المنشآت الصحية، والتركيز على البعد البيئي وذلك في مستشفيات الحميات والمعامل، لافتا إلى متابعة المخالطين للمصابين بالأمراض المعدية لضمان نجاخ خطة الوزارة.

كواشف لتشخيص أمراض الشتاء

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، أن الوزارة تدرب العاملين بالإدارات الصحية المختلفة على الترصد الوبائي لأمراض الشتاء، وتزودها بالكواشف اللازمة للتشخيص لأمراض الشتاء المختلفة، مشيرة الى أن فصل الشتاء منذ انتشار جائحة فيروس كورونا له طبيعة خاصة جدا بسبب الفيروس وهناك حالة من التأهب لرفع أعلى درجات الاستعداد.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، أنه على المواطنين اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا والإنفلونزا الموسمية، والحصول على اللقاحات لتعزيز الجهاز المناعي للجسم لمواجهة هذه الأمراض والتي يزيد معدل انتشارها في فصل الشتاء.

وعن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر، أوضح «عبدالغفار»، أن معدلات الإصابة بفيروس كورونا مستقرة للغاية، لافتا إلى إمكانية ارتفاع معدلات الإصابة ولكن ليست بدرجة كبيرة بسبب التوسع في التطعيمات ورفع الوعي لدى المواطنين بطبيعة الفيروس وكيفية التعامل مع الإصابة به.