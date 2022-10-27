خبير مصرفي: رفع الفائدة يجذب الاستثمارات ويدعم الجنيه

قرر البنك المركزي صباح اليوم، رفع أسعار الفائدة بنسبة 2% على الإيداع والإقراض.

وقال الدكتور أحمد شوقي، الخبير الاقتصادي والمصرفي، إنَّ سعر الصرف المرن أمر من الأمور المهمة والضرورية، التي لها دور رئيسي في تعزيز أداء العملة المحلية، لافتا إلى ما جرى بنهاية عام 2016 في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وساهم في جذب الاستثمارات.

رفع الفائدة يحسن أداء الجنيه عالميا

أضاف «شوقي» في تصريحات لـ«الوطن»: «مع استمرار الأزمات المتكررة، وتوجه لجنة السياسة النقدية باستخدام أدواتها المختلفة خلال الفترة الماضية من الاحتياطي الإلزامي وأدوات السوق المفتوح، وتثبيت سعر الفائدة خلال آخر اجتماعاتها، وفي ظل إجراءات لدعم موقف العملة المحلية وتحسين أداء الجنيه، يأتي القرار الاستثنائي اليوم بـ رفع الفائدة على الجنيه بواقع 2% ليصل إلى 13.25% للإيداع و14.25% للإقراض».

جذب استثمارات وزيادة الودائع بالجنيه

كما أكد أنَّ تلك الخطوة، مهمة لزيادة وجذب الاستثمارات والودائع بالجنيه المصري، برفع معدل الفائدة الحقيقي على الجنيه، الذي سيحافظ على عدم الانخفاض الكبير والمفاجئ للعملة المحلية، في ظل الضغوط المتزايدة على فاتورة الاستيراد والاستمرار في احتواء الزيادات المتتالية خلال الفترة الماضية.

رفع سعر الفائدة يكبح جماح التضخم

وتابع، «سيؤثر رفع الفائدة في زيادة الأعباء التمويلية للشركات، التي قد تؤثر في حجم الإنتاجية، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، في ظل توجه الدولة لزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، التي تعكس التوجه نحو تخفيض الاستهلاك من ناحية أخرى لاحتواء الضغوط التضخمية، فضلاً عن أن الزيادة في أسعار الفائدة، سيزيد الأعباء الخاصة بخدمة الدين».