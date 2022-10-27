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«الأوقاف»: توزيع 600 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية ضمن الحماية المجتمعية

كتب:

إسراء سليمان
11:21 ص | الخميس 27 أكتوبر 2022
لحوم الأوقاف

لحوم الأوقاف

أطلقت وزارة الأوقاف مبادرة «حق الوطن»، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن الحماية الاجتماعية، والتي سيتم من خلالها مضاعفة كمية اللحوم التي توزعها الوزارة شهريًّا على الأسر الأولى بالرعاية؛ لتكون 200 طن لحوم، توزع على 200 ألف أسرة شهريًّا، لمدة 3 أشهر كمرحلة أولى.

وأكدت وزارة الأوقاف، أنها ستوزع 600 طن لحوم من الأوقاف على الأسر الأولى بالرعاية بواقع 200 ألف أسرة شهريًّا.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، باستمرار وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي، بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام، وفي إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف ومن خلال مشروع صكوك أضاحي الأوقاف. 

كما أعلن وزير الأوقاف، أنه في إطار توجيهات الرئيس باستمرار وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام، تأكيد الوزارة بالفعل أنها مستمرة في ذلك على مدار العام.

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مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.