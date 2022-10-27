عضو الجمعية المصرية للمناعة: أعراض كورونا تختلف بحسب عدد جرعات التطعيم

قال الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إنّ العالم حتى الآن لم يشهد نهاية جائحة كورونا وما زال في مرحلة الخطر، مشيرًا إلى دراسة حديثة أثبتت أن الأوميكرون عاد للانتشار، بعد عدد من التحولات والمتحورات الفرعية.

4 أعراض شائعة للمتحورات الجديد لأوميكرون

وأضاف «بدران» في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين طبانة وأمل صالح، ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «extra news»، أن جميع المتحورات الجديدة لأوميكرون تشترك في 4 أعراض شائعة وهي: «الصداع والسعال المستمر والتهاب الحلق وسيلان الأنف»، مؤكدًا أن الدراسة أثبتت فوائد التطعيم، إذ وجدت أن الأعراض تختلف مع الأفراد الذين تلقوا التطعيم حسب الجرعات.

اختلاف الأعراض حسب عدد جرعات التطعيم

وأشار عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إلى أن الأعراض التي صاحبت الأفراد الذين تلقوا جرعة واحدة كانت الـ 4 أعراض الشائعة مع العطس، أما الأفراد الذين تلقوا جرعتين فشعروا بـ 4 أعراض شائعة منها الصداع، والذين لم يتلقوا التطعيم لازمتهم إضافة للأعراض الشائعة الحمى وارتفاع درجة حرارة الجسم.