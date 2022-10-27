محافظ القليوبية يتفقد مجمع الخدمات المتكامل في شبين القناطر.. الأول من نوعه

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن المحافظة بدأت في جني ثمار المبادرة الرئاسية «حياه كريمة»، التي تعد أكبر مشروع قومي اجتماعي يهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهري في حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً وتوفير حياة كريمة في ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر، الذي تشهده جميع القطاعات بالمحافظة، بإجمالي 9 وحدات محلية و36 قرية و148 عزبة، إذ بلغ عدد المشروعات 783 مشروعًا بتكلفة تقديرية بلغت 7.1 مليار جنيه، وجرى الانتهاء من فرش الأثاث لـ«مجمع الخدمات المتكامل» بقرية نوي بشبين القناطر وأصبح جاهزًا لاستقبال الطاقم الإداري لتشغيله.

محافظ القليوبية يتفقد «مجمع الخدمات المتكامل»

جاء ذلك خلال جولة أجراها محافظ القليوبية لتفقد «مجمع الخدمات المتكامل» بعد الانتهاء من فرشه بالأساس الإداري، وأصبح جاهزًا للعمل بجميع إداراته، وذلك بحضور اللجنة المكلفة من الدكتور رئيس مجلس الوزراء، برئاسة اللواء محمد سعد رئيس قطاع الإنتاج بالهيئة العربية للتصنيع وأعضاء من جميع الوزارات التي ستقدم خدمات بالمجمع، بينهم المستشار أحمد صابر ممثل وزارة العدل عن الشهر العقاري والتوثيق، الدكتور محمد عثمان رئيس قطاع التضامن الاجتماعي، الدكتور خالد شرف مساعد وزير التموين، المستشار مصطفى حسين ممثلًا عن وزارة الإنتاج الحربي، المهندس محمد فريد ممثلًا عن وزارة التنمية المحلية ومنسق حياه كريمة بالمحافظة، والمهندس محمد لقية مدير مشروع فرش الأثاث لمبادرة «حياه كريمة».

أول نموذج من نوعه في الجمهورية

وأكد «الهجان» أنه جرى اختيار القليوبية، ليكون «مجمع الخدمات المتكامل» النموذج الأول من نوعه على مستوى الجمهورية وسيجري تعميمه، وأيضًا ليكون معرضًا ومرجعًا لكل المحافظات، كي يسهل تطبيقه على كل مجمعات الخدمات المنشأة ضمن «حياه كريمة»، مشيرًا إلى أنه جرى التنسيق مع جميع الأجهزة المعنية بالوزرات التي ستقدم خدماتها بالمجمع، لاختيار الفرش الإداري الملائم بالمكاتب وفرش صالة الانتظار الخاصة بالمواطنين، وتزويدها بكل الأثاث اللازم والمطابق لمعايير الجودة، لتطبيق منظومة الشباك الواحد والتحول الرقمي.

وأعرب «الهجان» عن سعادته لفرش مجمع الخدمات المقام على مساحة 700 متر مربع، ويتكون المبنى في كل قرية من 3 طوابق بتكلفة مالية تصل إلى 9 ملايين جنيه لكل منها، ويضم «وحدة محلية، مجلس محلي، مكتب بريد، شهر عقاري، سجل مدني، وحدة تضامن اجتماعي، مركز تكنولوجي، مكتب تموين»، ويخدم 55 ألف نسمة، مشيرًا إلى أن عملية الفرش جرت على أحدث مستوى وتطبيق النموذج الذي يجري استخدامه بالعاصمة الإدارية الجديدة ليتلائم مع دورة العمل الجديدة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطن بطريقة ميسرة يتوافر فيها كل عناصر الجودة والأمان.