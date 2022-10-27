«أستاذ فيزياء»: العالم أجمع خارج منطقة الأمان البيئي

قال الدكتور صلاح عرفه، أستاذ الفيزياء والخبير البيئي، إن مبادرة اتحضر للأخضر تعني أن يقوم كل فرد بمسؤوليته نحو البيئة، فكل انسان أثناء تنفسه وحديثه يأخذ من الأكسجين الموجود بالجو ويصدر ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يستوجب الاهتمام بالبيئة كأن يزرع كل فرد شجرة.

ممارسات فردية تؤثر على زيادة الانبعاثات

وأضاف عرفه في حوار مع الإعلامي أحمد شمس في برنامج «مع الناس»، على شاشة «القناة الثانية المصرية»، أن العديد من الممارسات الفردية تنتج الكربون كحرق المخلفات وعوادم السيارات وغيرها، مشيرًا إلى أن تلوث البيئة يؤثر بالسلب على أمور شتى تأتي في مقدمتها صحة الإنسان.

على الأفراد القيام بمسؤولياتهم نحو البيئة

وشدد الخبير البيئي على ضرورة قيام الأفراد بمسؤولياتهم نحو البيئة وعدم الاعتماد على الحكومات لمعالجة الأمر، فالحفاظ على البيئة يأتي من تكاتف الجهود كافة، مؤكدًا على ضرورة تكثيف حملات التوعية.

التأثيرات المناخية أصبحت واضحة للجميع

ولفت عرفه إلى أن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية أصبحت واضحة لجميع الأفراد بمختلف مستوى تعليمهم وحتى الذين لا يقرأون ولا يكتبون، ولم يعد قاصرا على ملاحظة المتخصصين، مؤكدًا خروج العالم أجمع من دائرة الأمان البيئي، كون أي ممارسات سلبية نحو البيئة ستنعكس على الجميع.