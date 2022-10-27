أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك

شهد محرك البحث العالمي «جوجل» عمليات بحث في الساعات الأخيرة، على أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري، بعد القرارت الأخيرة للبنك المركزي المصري، الذي يهدف إلى العديد من الإصلاح الاقتصادية داخل القطاع الاقتصادي المصري.

وحرصت جميع البنك على تعديل جميع أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري، كما حرصت الوطن على متابعة كل التغيرات في الأسعار، ورصدها لقرائها ومتابعيها، وفقًا لما ينشر على المواقع الرسمية للبنوك.

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري

وجاءت أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصري، حيث بلغ سعر الدولار، بالبنك الأهلي 22.32 جنيه للشراء و22.45 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجل نحو 22.4 جنيه للشراء، والبيع نحو 22.5 جنيه، وفي بنك مصر بلغ 22.25 جنيه للشراء و22.35 جنيه للبيع، والمصرف المتحد، سجل اليوم الخميس، 22.4جنيه للشراء و22.5 جنيه للبيع، وداخل بنك cib، نحو 22.4 جنيه للشراء و22.5 جنيه للبيع، اما داخل فقد سجل بنك الإسكندرية 22.35 جنيه للشراء، و نحو و22.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه داخل بنك الإسكندرية، 5.93 جنيه للشراء و5.97 جنيه للبيع، كما بلغ سعره في بنك مصر نحو 5.30 جنيه للشراء و5.94 جنيه للبيع، وبلغ سعره في بنك قناة السويس 5.93 جنيه للشراء و5.98 جنيه للبيع، و بنك cib، سجل نحو 5.93 جنيه للشراء و5.97 جنيه للبيع، وفى المصرف المتحد سجل 5.97 للشراء، وسعر البيع 6 جنيهات.

سعر اليورو اليوم

سجل سعر اليورو فى البنك الأهلي نحو 22.47 جنيه للشراء، 22.65جنيه للبيع، في حين بلغ داخل بنك مصر نحو 22.47 جنيه للشراء، 22.65 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، بلغ سعره نحو 22.52 جنيه للشراء 22.70 جنيه للبيع، وداخل المصرف المتحد سجل نحو 22.52 جنيه للشراء و22.70 جنيه للبيع، وفي بنك الكويت الوطني بلغ 19.77 جنيه للشراء و19.93 جنيه للبيع.