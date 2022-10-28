درجات الحرارة اليوم الجمعة 28-10-2022.. شبورة مائية على الطرق

أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء وجبال البحر الأحمر، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم الجمعة بقييم تتراوح بين درجة ودرجتين على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، مع استمرار نشاط رياح الشمالية الغربية والشرقية أحيانًا على جميع أنحاء الجمهورية.

شبورة مائية في الصباح الباكر

وأشارت الأرصاد الجوية فى بيان صادر عنها، استمرار تكون الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والطرق المؤدية من وإلى القـاهرة ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد والسواحل الشمالية وسط سيناء.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ الطقس اليوم الجمعة نمن المتوقع أن يكون مائلًا للحرارة خلال النهار، على كل من: القاهرة وشمال وجنوب الوجه البحري وصولا الى محافظات شمال الصعيد، وطقس معتدل الحرارة على المحافظات المطلة على البحر المتوسط، وطقس حارا على جنوب البلاد، وخلال ساعات المساء المتأخرة تنخفض الحرارة بقيم تتراوح بين 8-7 درجات على جميع انحاء الجمهورية، حيث يسود طقس مائلا للبرودة حتى ساعات الصباح الباكر.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على مدن الجمهورية، كالتالي:

القاهرة 27- 20.

العاصمة الإدارية 26- 20

6 أكتوبر 27 - 19

بنها 27 - 20

دمنهور 27- 19

كفر الشيخ 27- 19

المنصورة 28 - 20

دمياط 28 - 19

بورسعيد 26 - 19

الإسماعيلية 27 - 20

السويس 27 - 19

الزقازيق 27 - 20

شبين الكوم 27 - 20

طنطا 27 - 19

شلاتين 31 - 22

الإسكندرية 26- 19

العلمين الجديدة 26- 19

وادي النطرون 26 - 20

مطروح 25- 19

السلوم 25 - 18

سيوة 27- 15

العريش 27 - 19

رفح 26 - 19

الطور 28- 22

كاترين 20- 13

رأس سدر 31- 20

نخل 25- 14

طابا 29- 20

نويبع 30- 22.

حلايب 28- 24

شرم الشيخ 30 - 22

الغردقة 29 - 21

مرسى علم 29- 22

الفيوم 28 - 19

بني سويف 28- 18

المنيا 28- 17

أسيوط 29- 16

سوهاج 29- 16

قنا 30- 17

الأقصر 33- 18

أسوان 33- 19

الوادي الجديد 31- 18

أبو سمبل 31- 19

أبو رماد 31 - 24

رأس حدربة 30 - 23