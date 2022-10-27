لليوم الثالث على التوالي.. الأمطار تضرب محافظة الدقهلية «صور»

هطلت أمطار غزيرة على بعض مدن محافظة الدقهلية لليوم الثالث على التوالي، ما تسبب في غرق المناطق المنخفضة من الشوارع، واستمرت أعمال شفط وكسح تجمعات مياه الأمطار بالمراكز والمدن بنطاق المحافظة، من خلال فرق العمل بالشوارع والميادين بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

استمرار أعمال شفط المياه

وأعلنت محافظة الدقهلية، في بيان صحفي، أن تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بشأن تقلبات الطقس وتحسبًا لاحتمالات سوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار، وفى إطار التكليفات والمتابعة المستمرة للسيد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن فقد استمرت أعمال شفط وكسح تراكمات مياه الامطار من خلال فرق العمل الميدانية بعدد مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

كسح مياه الأمطار بمناطق التجمعات بالشوارع والميادين

وشاركت في أعمال كسح مياه الأمطار كل من معدات الوحدات المحلية مع قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي كل في نطاقه، وذلك بجميع مناطق التجمعات بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة، حيث تستمر الأعمال حتى يتم الانتهاء تمامًا من أعمال رفع تراكمات المياه حرصًا على توفير بيئة آمنة للمواطنين وللمركبات وتيسير الحركة المرورية.

الاستعدادات للتعامل مع موجات الطقس

وأكدت محافظة الدقهلية على اتخاذ كافة الاستعدادات للتعامل مع موجات الطقس الغير مستقر والتقلبات الجوية، مشيرًة لضرورة التواجد الميداني لأعضاء الجهاز التنفيذي ومعدات الوحدات وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمتابعة الأوضاع أولا بأول، وسرعة شفط تجمعات المياه.