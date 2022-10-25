اليوم.. محاكمة شقيقين بتهمة قتل مواطن في منطقة المعادي

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة شقيقين على خلفية اتهامهما بقتل مواطن بسبب خلافات بينهم في منطقة المعادي.

صدر القرار برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، وعضوية المستشارين محسن حلمي غراب وهشام مختار مصطفى، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومحمود عبد الرشيد.

أمر إحالة الشقيقين المتهمين بقتل مواطن

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 2199 لسنة 2021 كلي جنوب القاهرة، بعد الانتهاء من التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، أن المتهمين، قتلا المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتله.

وأضاف أمر إحالة القضية، أن المتهمين أعدا لذلك الغرض أسلحة نارية وكمنا له بطريق شق الثعبان والذي أيقنا سلفا تواجده فيه وذلك لما بينهما من خلافات جيرة.

تحقيقات النيابة

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة مع المتهمين وأثبتتها في أمر الإحالة، أنهما أقرا تواجدهما بمسرح الجريمة في وقت معاصر لارتكابها حاملين أسلحة نارية «بنادق آلية»، لقتل المجني عليه بعد تأكدهما من تواجده في المكان سالف الذكر، وحينما شاهداه صوبا أسلحتهما ناحيته مطلقين عددا من الأعيرة النارية نحو صدره، وهو ما أسفر عن إصابته التي أودت بحياته في الحال.

وأوضحت التحقيقات، أن هذه الجناية اقترنت بأخرى، وهي حيازة المتهمين أسلحة نارية بدون مسوغ من الجهات المختصة.